Twitch neden açılmıyor, erişim engeli mi var, sorun mu var?

Canlı yayın platformları arasında gösterilen Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildiği iddia edildi. Twitch neden açılmıyor, erişim engeli mi var

TWİTCH KAPATILDI MI?

Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer alıyor.

Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildi. Konuyla alakalı BTK'nin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

"twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.

Twitch hakkında gelen hata bildirimleri: