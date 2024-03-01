Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch'e giriş açıldı mı?

Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch'e giriş açıldı mı? Türkiye'de en çok ziyaret edilen canlı yayın platformlarından Twitch, geçtiğimiz günlerde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü talebiyle erişime engellenmişti. Geçtiğimiz dakikalarda ise bu engelin kaldırıldığı görüldü. İşte ayrıntılar…

TWITCH ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI MI?

Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirilmişti. Twitch erişim engeli 29 Şubat 2024 itibariyle kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak 21 Şubat'ta Twitch rakibi Kick platformu, erişime engellenmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından getirilen bu engelin nedeni ise platformda kumar ile ilgili yayınların yapılmasıydı. Fakat aynı içerikler Twitch'te de yer aldığı için gözler bu platforma çevrildi.