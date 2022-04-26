TV8.5 Digitürk kaçıncı kanalda? TV8.5 Digitürk neden yok?

Tv8.5 Digitürk kaçıncı kanalda? Tv8.5'te Şampiyonlar Ligi yarı final maçları yayınlanacağı haberi üzerine vatandaşlar TV8.5 frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Digitürk platformunda TV8.5'i göremeyen vatandaşlar TV8.5 Digitürk neden yok? TV8.5 Digitürk kaçıncı kanal? Digitürk TV8.5 kaçıncı kanalda? sorularına yanıt aradı. Peki, Digitürk'te TV8.5 var mı? İşte detaylar...

TV8.5 DİGİTÜRK'TE VAR MI?

TV8.5 Digitürk'ten kaldırılmıştır. Digitürk'ün kanal hakkında bilgi paylaşımı şu şekildedir:

TV8.5 UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV8.5 D-SMART BİLGİLERİ

TV8.5 D-SMART 47. kanalda.

TV8.5 KABLO TV BİLGİLERİ

TV8.5 KABLO TV 41. kanalda.

TV8.5 HAKKINDA

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan eğlence kanalı. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.

Kanal, 7 Ekim 2016 gece yarısı itibarı ile yayına başladı ve ilk program olarak Türkiye - Ukrayna maçının tekrarını yayınladı.

3 Mart 2017'de kanal HD yayına başlamıştır.

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