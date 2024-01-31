TV YAYIN AKIŞI 31 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

31 Ocak 2024 Çarşamba gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:02 Safir

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

00:45 Üç Kız Kardeş

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Aile

03:00 Kara

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)

22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)

23:45 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:15 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 İddiaların Aksine

19:05 Ana Haber

20:00 Bir Sevdadır

02:50 Son Toplayıcılar

03:20 Diriliş Ertuğrul

05:15 Kapanış

FOX TV YAYIN AKIŞI