TV YAYIN AKIŞI 31 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
31 Ocak'ta TV yayın akışında neler var? 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1'de diziler ve filmler izleyicisiyle buluşuyor. Bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, 31 Ocak 2024 Çarşamba akşamı dizileri!
31 Ocak 2024 Çarşamba gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:02 Safir
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
- 22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
- 00:45 Üç Kız Kardeş
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:30 Afili Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Aile
- 03:00 Kara
- 05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
- 22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
- 23:45 Ömer
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Çarkıfelek
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:15 İncir Ağacı
- 06:35 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 14:50 Diriliş Ertuğrul
- 17:45 Lingo
- 19:00 İddiaların Aksine
- 19:05 Ana Haber
- 20:00 Bir Sevdadır
- 02:50 Son Toplayıcılar
- 03:20 Diriliş Ertuğrul
- 05:15 Kapanış
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:00 Kopuk
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Her Yerde Sen