TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, TÜRKSAT TP listesi nedir? İşte TÜRKSAT TP listesi!

TRT 1 NEDEN YOK?

futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor.

TRT 1 CL MODÜLÜ YOK NE DEMEK?

Şifreli olan TRT yayınını açmış olabilirsiniz. Frekansını kontrol edin. 11794 V 30000 frekansından izleyebilirsiniz.

Bu uyarı Digiturk, Tivibu, D-Smart ve bunlar gibi üyelikli yayın yapan platformlara üyeliğinizin olmamasından dolayı karşınıza çıkabilir. Üyeliğiniz varsa televizyonunuzun arkasında veya yanında modül adı verilen, kredi kartına benzer bir kartın takıldığı parça arızalı veya yerinden çıkmış olabilir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

TRT Spor canlı yayın linki ile tuttuğunuz takımların canlı maç yayınlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TÜRKSAT 4A YÖRÜNGE KONUMU NEDİR?

Türksat4A'ya geçiş yapacak olan televizyon ve radyo yayınlarının frekans değişiklikleri , 17 Eylül 2014 tarihini 18 Eylül 2014 tarihine bağlayan gece yarısı itibarı ile tamamlanmıştır.

Türksat 2A haberleşme uydusunun ömrü 2016 yılının başında tamamlanacağından, söz konusu uydu üzerindeki yayınlar Türksat 4A haberleşme uydusuna aktarılmıştır. Yeni TV kanallarıyla birlikte Türksat uyduları üzerindeki TV kanal sayısı 500'ün üzerine çıkacaktır.

Uydu Alıcı Cihazların Ayarlanması

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecektir. Yeni uydu alıcısı alacak kullanıcıların TKGS uyumlu uydu alıcılarını tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. TKGS uyumlu uydu alıcılarının listesine, http://www.turksat.com.tr/tr/turksat-kanal-guncelleme-sistemi adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek "Şebeke Taraması" yapılmalıdır.

Türksat 4A haberleşme uydusu, 42° Doğu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile birlikte) hizmet vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yeni uydularıyla bölgesindeki liderliğini güçlendiren Türksat, 42° yörüngesinde kullanıcılara daha fazla TV ve radyo kanalı izleme imkânı sunmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türksat A.Ş.

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