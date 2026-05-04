Türkiye’nin ilk şekersiz çekme helvası Afyonkarahisar’da üretildi

Afyonkarahisar’da Ar-Ge çalışmaları yapan şekerleme ustası Bülent Kılınçarslan, yulaf unu, hurma suyu ve zeytinyağı kullanarak Türkiye’nin ilk şekersiz çekme helvasını üretti. Glütensiz ve katkısız ürün, özellikle çölyak ve diyabet hastalarından yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar’da glütensiz gıda üzerine çalışmalar yürüten şekerleme ustası Bülent Kılınçarslan, Türkiye’de bir ilke imza attı. Tamamen doğal içeriklerle geliştirilen şekersiz çekme helva, hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için alternatif bir ürün olarak dikkat çekiyor.

9 YILLIK AR-GE SÜRECİNDEN DOĞAN YENİLİKÇİ ÜRÜN

Bülent Kılınçarslan, çölyak hastası oğlu için 2018 yılında başladığı glütensiz ürün geliştirme çalışmalarını yıllar içinde ileri taşıdı. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu imalathanede pişmaniye, met helvası ve çeşitli glütensiz ürünler üreten Kılınçarslan, elde ettiği tecrübeyi yeni bir ürüne dönüştürdü.

Yaklaşık 7 ay süren Ar-Ge çalışmalarının ardından yulaf unu, hurma suyu ve zeytinyağı kullanarak Türkiye’nin ilk şekersiz çekme helvasını üretmeyi başardı. Ürün, hem içerik hem de üretim yöntemiyle dikkat çekerken, sağlıklı beslenme trendine de güçlü bir alternatif sunuyor.

TAMAMEN DOĞAL VE HERKESİN TÜKETEBİLECEĞİ BİR LEZZET

Kılınçarslan, ürettikleri helvanın içeriğinde sadece üç doğal bileşen bulunduğunu belirterek, ürünün glütensiz olduğunu ve hiçbir katkı ya da koruyucu madde içermediğini vurguladı.

Ürünün özellikle çölyak, kalp ve şeker hastaları ile sporcular tarafından rahatlıkla tüketilebileceğini ifade eden Kılınçarslan, “Besin değeri oldukça yüksek. Lezzeti muhteşem ve tadanlar çok beğeniyor. Türkiye’de ilk olan şekersiz çekme helvayı üretmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Seri üretime geçilen şekersiz çekme helva, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde satışa sunuldu. Ürüne yönelik geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Kılınçarslan, tüketicilerin ürünü “müthiş ve olağanüstü” olarak değerlendirdiğini söyledi.

Özellikle çölyak hastalarının ürüne büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kılınçarslan, bazı ailelerin bu ürünü bulmanın mutluluğunu duygusal anlarla dile getirdiğini belirtti. Yeni glütensiz ürünler geliştirmek için çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.

Haber: Faruk Kılınç

