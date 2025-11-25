Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Çin'de tanışıp evlendiği eşinin Türkiye'ye gelmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaşan bir Türk vatandaşı, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Paylaşılan karelerde, Çinli gelinin Türkiye'ye yerleştikten sonraki giyim tarzındaki belirgin değişim dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE BAMBAŞKA BİRİSİ OLDU

Kadının, Türkiye'nin kültürüne hızla adapte olduğu ve günlük yaşamda Türkiye'deki genel giyim anlayışına ayak uydurduğu görüldü. Bu kişisel uyum hikayesi, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada viral oldu.