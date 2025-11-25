Haberler

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Güncelleme:
Çin'de tanıştığı kadınla evlenen adam, karısının Türkiye'ye gelmeden önceki ve sonraki resimlerini paylaştı. Giyim tarzıyla Türkiye'ye ayak uydurduğu görülen kadındaki değişim dikkat çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

  • Bir Türk vatandaşı, Çin'de tanışıp evlendiği eşinin Türkiye'ye gelmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşılan fotoğraflarda, Çinli gelinin Türkiye'ye yerleştikten sonra giyim tarzında belirgin bir değişim görüldü.
  • Bu paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.

Çin'de tanışıp evlendiği eşinin Türkiye'ye gelmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaşan bir Türk vatandaşı, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Paylaşılan karelerde, Çinli gelinin Türkiye'ye yerleştikten sonraki giyim tarzındaki belirgin değişim dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE BAMBAŞKA BİRİSİ OLDU

Kadının, Türkiye'nin kültürüne hızla adapte olduğu ve günlük yaşamda Türkiye'deki genel giyim anlayışına ayak uydurduğu görüldü. Bu kişisel uyum hikayesi, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
marifet mi ?

