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Türkiye ve İran heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye ve İran heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
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Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Makü Bölgesi Sınır Komutanı Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti arasında sınır makamları toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı ve İran’ın Makü bölgesi yetkilileri, sınır güvenliği ve iş birliği gündemiyle sınır makamları toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, yasa dışı göçmen geçişlerinin önlenmesi, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla etkin mücadele ve gümrük iş ve işlemlerinde kapasitenin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Türkiye ve İran arasındaki sınır güvenliği ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, mevcut çalışmaların yanı sıra iki ülke makamları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da görüşüldü.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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