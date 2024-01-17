Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye ne zaman, hangi tarihte uzaya gidecek?

Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Sorusu, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı başta olmak üzere birçok farklı şekilde araştırılıyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Peki, Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye ne zaman, hangi tarihte uzaya gidecek?

TÜRKİYE UZAYA NE ZAMAN GİDİYOR?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek. Fırlatma töreni, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren Kızılay ile Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye Milli Uzay Programının ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.

TAKSİM MEYDANI'NDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Fırlatma töreni, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren Kızılay ile Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Taksim Meydanı'nda ve Ankara'daki meydanlara "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryumlar kuruldu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.