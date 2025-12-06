'Türkiye Sigorta'nın peşin fiyatına taksit kampanyası 31 Mart'a kadar devam edecek'

Amaç, sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırmak, sigortayı herkes için erişilebilir kılmak ve bu stratejinin sektörün tamamı tarafından benimsenmesini mümkün kılmak… Türkiye Sigorta ; sağlık ve kasko sigortalarında 12 aya, trafik sigortasında ise 10 aya varan taksit imkânını, peşin fiyatına herhangi bir vade farkı olmaksızın sunuyor.

Eylül ayında başlatılan kampanyanın ilk günden itibaren çok büyük ilgi gördüğünü söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Sigorta olarak 31 Mart 2026'ya uzattığımız bu kampanya ile yalnızca finansal bir kolaylık sağlamıyoruz. Bunu aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

"Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın güvenceye ulaşmasını sağlamak bizim için temel bir görev. Sektörün lideri konumunda olan Türkiye Sigorta, erişilebilirliği artırmayı ve her bir bireyin ihtiyaç duyduğu teminata kolayca ulaşabilmesini sağlama misyonunu taşıyor.

"Peşin fiyatına taksit kampanyamızla, ülke ekonomisinin dengelenmesine destek olurken erişilebilirliği artırmakta, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sigortacılık sektörüne örnek teşkil etmeye devam edeceğiz. Nitekim sektördeki diğer kuruluşlara da ilham verdik. Ardımızdan benzer kampanyalar başladı."

Uygulama ile Türkiye genelindeki geniş dağıtım ağı sayesinde ödeme kolaylıklarının daha fazla kullanıcıya ulaşması da amaçlanıyor. Anlaşmalı kredi kartlarının geçerli olacağı kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Türkiye Sigorta'nın web sitesi ve mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.