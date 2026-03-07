Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caddebostan'da kurulan bir polis noktasında bir aracın kaputuna yatarak ortalığı karıştıran kadın konuştu. Alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu, bir aracın çakar kullandığını öne sürerek aracın önüne atlamış, yaşanan anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM, KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Olayın ardından konuşan kadın yolcu, yaşananların bir yanlış anlaşılma ve alkolün etkisiyle geliştiğini söyledi. O gece arkadaşlarıyla araçta olduklarını belirten kadın, yolda ilerlerken üç kişinin kendilerine sivil polis gibi davranarak plakalarını anons edip durmalarını istediğini iddia etti.

Kadın yolcu açıklamasında, "Biz normal yolumuzda giderken üç tane kız arkadaşımız bize sivil polismiş gibi plakamızı anons edip durmamızı söylediler. Bir anda ışık yandı ve biz de geçmek zorunda kaldık. Sağ tarafa geçmeye çalışırken neredeyse bir yayaya çarpıyorduk. İyi ki çarpmadık. Polis noktasına onlardan önce geldiğimde durumu anlattım. O an biraz alkol de almıştım. Alkolün verdiği etkiyle arabanın önüne atladım ve durmalarını söyledim. Kötü niyetim yoktu. Polisimize karşı da bir şeyim yok" dedi.

"REZİL OLDUM AMA BİR YANDAN DA KOMİKTİ"

Olay sırasında sosyal medyada canlı yayın açtığını da söyleyen kadın yolcu, yaşananların bir anda büyüdüğünü belirtti. Yolcu, "Canlı yayındaydım. Bir anda olay büyüdü ve sosyal medyada makara oldu. Açıkçası rezil oldum ama bir yandan da komikti. Kötü niyetli bir durum yoktu. Sonradan onlar da açıklama yaptılar. Bizimle tanışmak için makara olsun diye yaptıklarını söylediler. Ama o an yapılan şaka hiç komik değildi. İyi ki yayaya çarpmadık" diye konuştu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yaşanan olayın ardından kadın yolcuya "kara yolunu yaya olarak tehlikeye sokmak" suçundan idari para cezası uygulanırken, diğer kişilerden şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı