Türkiye'nin adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin iklim merkezleri hangi coğrafi bölgelerdedir?

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen seyirciler, hem yarışmacının ne yanıt vereceğini merakla bekliyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Türkiye'nin adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin iklim merkezleri hangi coğrafi bölgelerdedir?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının tercih edeceği cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevaba ulaşmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor. Peki, Türkiye'nin adında toplam 10 harf bulunan iki ilininiklim merkezleri hangi coğrafi bölgelerdedir?

TÜRKİYE'NİN ADINDA TOPLAM 10 HARF BULUNAN İKİ İLİNİN İKLİM MERKEZLERİ HANGİ COĞRAFİ BÖLGELERDEDİR?

A: Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu

B: İç Anadolu ve Karadeniz

C: Karadeniz ve Marmara

D: Marmara ve Güneydoğu Anadolu

Cevap : D

Adında 10 harf bulunan iki il:

Diyarbakır → Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kırklareli → Marmara Bölgesi

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçtiği baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alırsa, en son doğru cevapladığı sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu benzersiz formülüyle Kim Milyoner Olmak İster, hem heyecanı hem de büyük ödülleri sevenler için kaçırılmaz bir deneyim sunuyor!

