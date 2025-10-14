Haberler

Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye Gürcistan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye Gürcistan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
Türkiye Gürcistan Dünya Kupası eleme maçı kaç kaç? Türkiye Gürcistan kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Türkiye Gürcistan canlı maç anlatımı ve Türkiye Gürcistan kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor.

Türkiye Gürcistan kaç kaç? Türkiye Gürcistan canlı maç anlatımı ve Türkiye Gürcistan kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye Gürcistan maçı 2-0'lık Türkiye üstünlüğüyle devam ediyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Gürcistan maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Gürcistan maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başladı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Gürcistan maçı Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

