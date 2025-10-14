Haberler

Türkiye Gürcistan maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i!

Türkiye Gürcistan maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i!
Türkiye Gürcistan maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Türkiye Gürcistan maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Türkiye Gürcistan ilk 11'ler açıklanıyor. Türkiye Gürcistan muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Türkiye Gürcistan maç kadrosu 11'ler! Türkiye Gürcistan maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Türkiye Gürcistan maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Türkiye Gürcistan ilk 11'ler açıklanıyor. Türkiye Gürcistan muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU 11'LERİ

Türkiye Gürcistan maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Türkiye Gürcistan maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i!

Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek.

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.

Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.

Bu gelişme üzerine Berke'nin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildiği açıklandı.

