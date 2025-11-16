Avrupa Elemeleri'nde oynanan beşinci maçların ardından, millilerin play-off turunda karşılaşabileceği olası rakipler büyük ölçüde şekillendi. Türkiye Dünya Kupası play off muhtemel rakipleri kim, Türkiye Dünya Kupası play off kura çekimine zaman?

A MİLLİ TAKIMIN SON GRUP SINAVI

A Milli Takım, gruptaki son maçında İspanya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Türkiye'nin karşılaşmadan alacağı sonuç, Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek. Milliler, grubu ikinci sırada tamamlaması hâlinde Dünya Kupası bileti için play-off etabına kalacak; liderlik gelirse turnuvaya direkt katılım hakkı elde edilmiş olacak.

Avrupa Elemeleri'nde beşinci maçların tamamlanmasının ardından, olası play-off rakipleri büyük ölçüde netleşmiş durumda.

PLAY-OFF FORMATI

2026 Dünya Kupası play-off aşamasında toplam 16 takım yer alacak. Bunların 12'si Avrupa Elemeleri'nden, 4'ü ise UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre belirlenecek.

Bu ekipler dört torbaya ayrılacak; birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadan, ikinci torbadakiler ise üçüncü torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.

Play-off eşleşmeleri, 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekimiyle kesinlik kazanacak.

MAÇ PROGRAMI

Play-off karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak. Yarı finaller 26 Mart 2026 tarihinde, final müsabakaları ise 31 Mart 2026'da gerçekleştirilecek.

İlk iki torbada bulunan ekipler yarı finali kendi sahasında oynama avantajına sahip olacak. Final karşılaşmalarının ev sahibi ise kura ile belirlenecek.

Finallerden galip çıkan takımlar, Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşabileceği güçlü rakipler ise şu şekilde öne çıkıyor: