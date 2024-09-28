Türkiye'de namaz kılma oranı 2024! Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde kaç, yüzde kaçı namaz kılıyor?

Namaz kılma oranı yüzde kaç? Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de yaptığı "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" başlıklı anket çalışmasını paylaştı. Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde kaç, yüzde kaçı namaz kılıyor? Peki, Türkiye'nin yüzde kaçı namaz kılıyor? İşte Türkiye'de namaz kılma oranı haberimizde...

TÜRKİYE'DE NAMAZ KILMA ORANI

26 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 18.8'i "Tüm vakitleri kılarım" yanıtını verirken, yüzde 44.5'lik kesim de hiç namaz kılmadığını belirtti. Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılanların oranı da yüzde 36.72'de kaldı.

26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankete göre, Nisan 2022'de "Tüm vakit namazlarını kılarım" oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oran yüzde 18,8'e düştü. Aynı ankette, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülürken, 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldi.

AĞUSTOS 2024 ANKETİ

Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8

Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım:%36.7

Namaz kılmam:%44.5

NİSAN 2022 ANKETİ

Tüm vakit namazlarını kılarım: %23

Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım: %35,2

Namaz kılmam: %41,8

İşte ASAL Araştırma tarafından yapılan o araştırmanın grafiği;