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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kim oldu? TBB Başkanı kim seçildi?

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde yeni başkan belirlendi. TBB Başkanlık görevine kimin seçildiği merak konusu oldu. Seçim sonuçları ve yeni başkanın kim olduğu hakkında detaylar haberimizde.

Türkiye Belediyeler Birliği, son 20 yılda AK Partili başkanlar tarafından yönetildi. Ancak 31 Mart Yerel Seçimlerinde yerel yönetimlerdeki çoğunluğun CHP'ye geçmesiyle birlikte TBB'de değişim için sandığa gidildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kim oldu? TBB Başkanı kim seçildi?

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI KİM OLDU?

CHP'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gösterilirken AK Parti ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i aday olarak gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kim oldu? TBB Başkanı kim seçildi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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