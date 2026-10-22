Türkiye Basın Federasyonu’ndan Özgür Özel’e A Haber tepkisi: Özür dilemeye davet ediyoruz

Türkiye Basın Federasyonu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gün önce A Haber televizyonu hakkında yaptığı açıklamalara karşı yazılı bir açıklama yayımladı.

“HEDEF HALİNE GETİRİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Federasyonun açıklamasında, “Basın kuruluşlarını hedef göstermek, basın özgürlüğüne zarar verir” denildi. Açıklamada, “Dün akşam Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in A Haber televizyonuna yönelik açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Basın özgürlüğü çerçevesinde yayın yapan, milli ve manevi değerlere duyarlılığıyla öne çıkan A Haber’in hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

“HİÇBİR MEDYA KURULUŞU HEDEF GÖSTERİLMEMELİDİR”

TÜBAF, özgür basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlattı. Açıklamada, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan özgür basın, farklı görüşlerin dile getirilebildiği ve kamuoyunun haber alma hakkının güvence altında olduğu bir ortamda görev yapmalıdır. Hiçbir medya kuruluşu, yaptığı yayınlar veya gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef gösterilmemelidir” denildi.

“DAHA SORUMLU BİR DİL KULLANILMALI”

Federasyon, eleştiri ile hedef göstermenin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Eleştiri, demokratik toplumların doğal bir parçasıdır. Ancak eleştiri ile bir medya kuruluşunu hedef haline getirmek arasındaki hassas çizgi korunmalıdır. Siyasi aktörlerin, basın kuruluşlarına yönelik açıklamalarında daha sorumlu bir dil kullanması gerektiğine inanıyoruz.”

“TÜM BASIN CAMİASI İÇİN ORTAK BİR SORUMLULUK”

TÜBAF, tepkisinin yalnızca A Haber ile sınırlı olmadığını belirtti. Federasyon, “Türkiye Basın Federasyonu olarak A Haber başta olmak üzere hiçbir televizyon kanalının, gazetenin, haber ajansının veya dijital medya kuruluşunun hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğünün korunması, yalnızca belirli medya kuruluşları için değil, tüm basın camiası için ortak bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’E ÖZÜR ÇAĞRISI

Açıklama, Özel’e yapılan çağrıyla sona erdi: “Bu çerçevede Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i söz konusu tutumunu gözden geçirmeye, bu yanlıştan dönmeye ve A Haber’den özür dilemeye davet ediyoruz.”

Kaynak: Haberler.com