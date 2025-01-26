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Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupasında karşı karşıya gelebileceği hangi takımlarla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupasında karşı karşıya gelebileceği hangi takımlarla olimpiyatlarda karşılaşamaz?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupasında karşı karşıya gelebileceği hangi takımlarla olimpiyatlarda karşılaşamaz? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupasında karşı karşıya gelebileceği hangi takımlarla olimpiyatlarda karşılaşamaz? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupasında karşı karşıya gelebileceği hangi takımlarla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI FIFA DÜNYA KUPASINDA KARŞI KARŞIYA GELEBİLECEĞİ HANGİ TAKIMLARLA OLİMPİYATLARDA KARŞILAŞAMAZ?

A: İngiltere

B: Fransa

C: Almanya

D: Çin

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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