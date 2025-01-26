Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupasında karşı karşıya gelebileceği hangi takımlarla olimpiyatlarda karşılaşamaz? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupasında karşı karşıya gelebileceği hangi takımlarla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI FIFA DÜNYA KUPASINDA KARŞI KARŞIYA GELEBİLECEĞİ HANGİ TAKIMLARLA OLİMPİYATLARDA KARŞILAŞAMAZ?

A: İngiltere

B: Fransa

C: Almanya

D: Çin

Cevap : A