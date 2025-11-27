Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden, "Lüküs Hayat" operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakteriyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, son görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. 79 yaşındaki usta sanatçının Fenerbahçe'deki evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

UZUN YILLAR SAHNELERDEYDİ

Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Cemal Reşit Rey'in besteleriyle ölümsüzleşen "Lüküs Hayat"ta sergilediği performansla tiyatro tarihine geçen Zihni Göktay, bugüne kadar 22'si müzikal, 10'u çocuk oyunu olmak üzere toplam 100 oyunda rol aldı. Göktay'ın yıllar sonra huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede gündem olurken, sanatçının sağlıklı olduğu ancak sakin bir yaşam sürdüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA ÜZÜNTÜ DOLU YORUMLAR

Usta tiyatrocunun son halini görenler sosyal medyada duygusal yorumlar yaptı. "Zihni hocam büyük usta, çok üzücü", "Gördüm, çok üzüldüm", "Bir tiyatro devi… Üzücü ama sağlıkla yaşasın" şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biridir. 1945 yılında İstanbul'da doğan usta sanatçı, özellikle Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği "Lüküs Hayat" operetindeki Rıza karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Göktay, kariyeri boyunca 22 müzikal, 10 çocuk oyunu dahil olmak üzere 100'den fazla tiyatro oyununda sahne aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, güçlü sahne enerjisi, doğaçlama yeteneği ve klasik Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla tanındı. 79 yaşındaki usta oyuncu, sanat dünyasında "müzikal tiyatronun duayeni" olarak anılmaya devam ediyor.