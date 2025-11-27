Haberler

Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden olan Zihni Göktay'ın huzurevinde kaldığı ortaya çıktı. Usta tiyatrocunun son halini görenler "Üzücü" şeklinde yorum yapmaktan kendini alamadı.

  • Zihni Göktay, 79 yaşında, Maltepe'de bir huzurevinde yaşıyor.
  • Zihni Göktay, 'Lüküs Hayat' operetinde Rıza karakteriyle tanınan bir tiyatro sanatçısıdır.
  • Zihni Göktay, kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyununda rol aldı.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden, "Lüküs Hayat" operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakteriyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, son görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. 79 yaşındaki usta sanatçının Fenerbahçe'deki evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

UZUN YILLAR SAHNELERDEYDİ

Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Cemal Reşit Rey'in besteleriyle ölümsüzleşen "Lüküs Hayat"ta sergilediği performansla tiyatro tarihine geçen Zihni Göktay, bugüne kadar 22'si müzikal, 10'u çocuk oyunu olmak üzere toplam 100 oyunda rol aldı. Göktay'ın yıllar sonra huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede gündem olurken, sanatçının sağlıklı olduğu ancak sakin bir yaşam sürdüğü öğrenildi.

Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

SOSYAL MEDYADA ÜZÜNTÜ DOLU YORUMLAR

Usta tiyatrocunun son halini görenler sosyal medyada duygusal yorumlar yaptı. "Zihni hocam büyük usta, çok üzücü", "Gördüm, çok üzüldüm", "Bir tiyatro devi… Üzücü ama sağlıkla yaşasın" şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti.

Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biridir. 1945 yılında İstanbul'da doğan usta sanatçı, özellikle Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği "Lüküs Hayat" operetindeki Rıza karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Göktay, kariyeri boyunca 22 müzikal, 10 çocuk oyunu dahil olmak üzere 100'den fazla tiyatro oyununda sahne aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, güçlü sahne enerjisi, doğaçlama yeteneği ve klasik Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla tanındı. 79 yaşındaki usta oyuncu, sanat dünyasında "müzikal tiyatronun duayeni" olarak anılmaya devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Kuş:

1945 doğumlu olduğuna göre 80 yaşında niye 79 yazıyorsunuz?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.