Türk Telekom Sil Süpür'in neden olmadığı bazı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcıların bir kısmı, 'Sil Süpür neden yok, kalktı mı?' sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Türk Telekom sil süpür nerede, uygulamanın neresinde?

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR NEREDE?

Öncelikle telefonunuza Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapmalısınız. Giriş işlemlerinin ardından ana ekranda alt kısımda yeşil hediye kutusuna tıklayarak Sil Süpür uygulamasına geçebilirsiniz.