Türk Telekom çöktü mü? 11 Aralık Türk Telekom ne zaman düzelecek?

Türk Telekom çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Popüler sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor. Türk Telekom ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizdedir...

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Türk Telekom hizmetlerinde de kesintiler yaşandı. İşte hata raporu:

TÜRK TELEKOM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Türk Telekom ekibinden henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde sayfamızda yayınlanacaktır.