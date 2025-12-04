Haberler

Türk Telekom'a "Dijital Erişilebilirlik" Ödülü

Türk Telekom'a 'Dijital Erişilebilirlik' Ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması" kapsamında "Dijital Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldü.

Kültür-sanattan eğitime, sosyal hayattan gönüllülük projelerine kadar erişilebilirlik odaklı çözümler sunan Türk Telekom, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Dijital Erişilebilirlik" kategorisinde ödül aldı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, açıklamasında "Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda attığımız adımlarla, bilgiye erişimi kolaylaştıran çözümlerden kültürel hayata katılımı artıran uygulamalara kadar pek çok alanda engelleri azaltmayı amaçlıyoruz. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çıktığımız yolda, "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda Türk Telekom olarak "Dijital Ürünler" kategorisinde erişilebilirlik ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimleriyle teslim almak, hem kurumumuz hem de sürdürülebilir dijital dönüşüm vizyonumuz adına büyük bir onurdur. Türk Telekom olarak; teknolojinin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyor, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Engelsiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu gaye için canla başla değer üreten tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kapsayıcı ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Senem Zafer
Haberler.com / Telekomünikasyon
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan 'özerklik' sorusuna dikkat çeken yanıt

Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı

İstanbul'un göbeğinde korkutan patlama: Yaralılar var
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var

Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.