Türk kahvesinin faydaları ve zararları nelerdir?

Kahve, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından sevilen ve tüketilen bir içecektir. Sadece enerji verici bir içecek olarak değil, aynı zamanda sosyal bir ritüel ve keyif kaynağı olarak da kabul edilen kahve, pek çok farklı tatta ve çeşitte sunulur. Türklerle bütünleşmiş olan Türk kahvesi de çoğumuzun tüketmekten en keyif aldığı kahve çeşidi. Peki, Türk kahvesi tüketiminin faydaları ve zararları neler? Detaylar haberimizde...

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELER?

Türk kahvesi, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

İçerdiği kafein sayesinde Türk kahvesi, kısa vadeli zihinsel performansı artırabilir, odaklanmayı ve dikkati güçlendirebilir.

Kafeinin, serotonini ve dopamini artırarak ruh halini iyileştirebileceği düşünülmektedir.

Bazı araştırmalar, kafein içeren içeceklerin kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini göstermiştir. Ancak, bu konuda daha fazla araştırma gereklidir.

Bazı çalışmalar, düzenli kahve tüketiminin Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

TÜRK KAHVESİNİN ZARARLARI