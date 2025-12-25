Haberler

Türk Çam Balı Coğrafi İşaret Tesciliyle Küresel Pazara Açılıyor

Türk Çam Balı Coğrafi İşaret Tesciliyle Küresel Pazara Açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 92'sini karşılayan Türkiye, coğrafi işaret tescili ve geliştirilen yeni analiz yöntemleriyle yerli balı dünya sofralarına taşımaya hazırlanıyor. 2021 yılındaki yangınların ardından üretimi yeniden toparlanan çam balı, artık "tıbbi bal" kategorisinde uluslararası referans noktası olmayı hedefliyor.

Türkiye, Ege kıyılarındaki kızılçam ormanlarında gerçekleşen eşsiz üretim modeliyle dünya çam balı rekoltesinin liderliğini sürdürüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan coğrafi işaret tesciliyle birlikte, bu stratejik ürünün hem yerel kimliği koruma altına alındı hem de ihracat kapıları sonuna kadar açıldı.

Doğanın Eşsiz Döngüsü Yeniden Canlandı

Çam balı, kızılçam ağaçlarında yaşayan "Basra" (Çam Pamuklu Koşnili) adlı canlının salgılarının arılar tarafından dönüştürülmesiyle üretiliyor. 2021 yılında Ege'de yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle zarar gören Basra popülasyonu ve kızılçam alanları, doğanın kendini yenilemesiyle birlikte eski verimliliğine ulaştı. Muğla'da gerçekleştirilen 2025 hasat etkinliği, üretimin yeniden normale döndüğünü ve bereketli bir sezonun yaşandığını belgeledi.

İhracatta Analiz Engeli Bilimle Aşıldı

Türk Çam Balı'nın küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak en önemli gelişme ise yeni analiz yöntemi oldu. Uzun yıllar ihracatta zorluk çıkaran standart C4 testinin, çam balının doğal yapısını tam yansıtamaması sorunu, dört yıl süren bilimsel çalışmalarla çözüldü. Standartlara dahil edilen bu yeni yöntem sayesinde Türk Çam Balı'nın doğallığı artık bilimsel olarak kanıtlanabiliyor.

Hedef: "Tıbbi Bal" Kategorisi

Uzmanlar, sahip olduğu yoğun besin değerleri ve özgün aromasıyla Türk Çam Balı'nın "tıbbi bal" kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Coğrafi işaret tescilinin sağladığı güvenle birlikte, bu özel ürünün kırsal kalkınmaya destek olması ve dünya gastronomi sahnesinde Türkiye'nin en güçlü markalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Ayşe Şar
Haberler.com / Yaşam
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli

Hatimoğulları'ndan çok konuşulacak "Kürtçe Kur'an" çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi