BASİFED'den Genç Yeşil Yakalılar İstihdam Projesi
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, iş dünyasındaki finansal baskılar ve nitelikli insan gücü eksikliğinin yapısal krize dönüştüğünü belirterek, İZKA destekli 'Turizmde Genç Yeşil Yakalılar İstihdam Projesi' ile gençlerin sürdürülebilir turizm alanında yetiştirilip kalıcı istihdama kazandırılacağını açıkladı.
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, iş dünyasındaki finansal baskıların yanı sıra nitelikli insan gücü eksikliğinin yapısal bir krize dönüştüğünü vurguladı.
İZKA desteği, Yaşar Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığıyla hayata geçirilen 'Turizmde Genç Yeşil Yakalılar İstihdam Projesi' ile gençlerin sürdürülebilir turizm odağında yetiştirilip kalıcı istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi