Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

Turgut Babaoğlu, 22 Temmuz 1971 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Hendek Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaokul eğitimine Hendek Lisesi Ortaokulu'nda devam etti ve ardından Sakarya Fatih Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Okul yıllarında basketbol ve hentbol takımlarında yer aldı, Hendek Gençlik Spor ve Hendek Belde spor'da sporculuk yaptı. İş hayatına 1995 yılında başlayan Babaoğlu, farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2015 yılında ticaret hayatına adım attı.

Ülkü Ocakları ile tanışması 1987 yılına dayanır ve çeşitli görevlerden sonra 1994 yılında MHP Hendek İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyesi olarak siyasete girdi. İlçe Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 7 yıl boyunca MHP Hendek İlçe Başkanlığı yaptı. 2014 yılında MHP'den Belediye Başkanı adayı oldu ancak seçimi kazanamadı ve İlçe Başkanlığı görevine devam etti. Hendek halkının desteğiyle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hendek Belediye Başkanı seçildi.

Spora olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Babaoğlu, birçok spor projesine ve etkinliğine destek vermektedir. Aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu üyesidir ve amatör olarak müzikle ilgilenmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde eğitimine devam eden Babaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.