Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kaç yaşında, nereli?
MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kaç yaşında, nereli?
Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…
TURGUT BABAOĞLU KİMDİR?
Turgut Babaoğlu, 22 Temmuz 1971 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Hendek Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaokul eğitimine Hendek Lisesi Ortaokulu'nda devam etti ve ardından Sakarya Fatih Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Okul yıllarında basketbol ve hentbol takımlarında yer aldı, Hendek Gençlik Spor ve Hendek Belde spor'da sporculuk yaptı. İş hayatına 1995 yılında başlayan Babaoğlu, farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2015 yılında ticaret hayatına adım attı.
Ülkü Ocakları ile tanışması 1987 yılına dayanır ve çeşitli görevlerden sonra 1994 yılında MHP Hendek İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyesi olarak siyasete girdi. İlçe Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 7 yıl boyunca MHP Hendek İlçe Başkanlığı yaptı. 2014 yılında MHP'den Belediye Başkanı adayı oldu ancak seçimi kazanamadı ve İlçe Başkanlığı görevine devam etti. Hendek halkının desteğiyle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hendek Belediye Başkanı seçildi.
Spora olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Babaoğlu, birçok spor projesine ve etkinliğine destek vermektedir. Aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu üyesidir ve amatör olarak müzikle ilgilenmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde eğitimine devam eden Babaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
Turgut Babaoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.