Turgay Sevindi kimdir? Halk Tv konuğu Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Turgay Sevindi kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Turgay Sevindi kimdir? Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Siyasetçi ve yönetici kimliğiyle tanınmaktadır. İlköğretim ve lise eğitimini başarılı bir şekilde Amasya'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve hukuk alanında lisans derecesi elde etmiştir.

Avukatlık mesleğine Amasya'da başlayan Turgay Sevindi, siyasi kariyerine de aynı şehirde adım atmıştır. Amasya CHP İl Başkanlığı görevini üstlenmiş ve bu süreçte gösterdiği liderlik ve siyasi vizyonla partisinin yerel düzeydeki etkinliğini artırmak için önemli adımlar atmıştır.