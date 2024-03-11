Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Tire Belediye Başkan adayı Turan Güraksın'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Turan Güraksın kimdir? Zafer Partisi İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Turan Güraksın kaç yaşında, nereli?

TURAN GÜRAKSIN KİMDİR?

Zafer Partisi'nin Tire Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.