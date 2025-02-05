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Turabi yakalandı mı, Turabi suçu ne?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katılmış olduğu bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında, "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı. Turabi yakalandı mı, Turabi suçu ne?

Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran, çıkardığı son şarkıyla gündemden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şarrkısına erişim engeli gelen Turabi hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlattı. Ayrıca Çamkıran hakkında yakalama emri verildi. Turabi yakalandı mı, Turabi suçu ne?

TURABİ SUÇU NE?

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından şarkıya erişim engeli gelmişti. Şarkısına erişim engeli getirilmesi sonrası Turabi, sözleri değiştirip yeniden yayınlamıştı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Turabi yakalandı mı, Turabi suçu ne?

YAKALAMA EMRİ VERİLDİ

Şarkısıyla tartışma yaratan Turabi hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

Turabi yakalandı mı, Turabi suçu ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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