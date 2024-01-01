Turabi - Hakan neden kavga etti, geçmişten kavgalılar mı, ne dediler?

1 Ocak'ta ekrana gelen Survivor All Star 2024 nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda Poyraz ve Turabi arasında tartışma çıkıyor. "Şampiyonsan efendi olacaksın" sözüyle çıldırtan Turabi, Hakan'la da kavga etti. Turabi - Hakan neden kavga etti, geçmişten kavgalılar mı, ne dediler?

TURABİ - HAKAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Turabi oyun sonrası "Ben güzel konuşuyorum o bana laf atıyor. Bana söylediği lafı söylüyorum" dedi.

Hakan ise "Turabi Allah aşkına güzellikle söyledim "Gelme" dedim. Senin tiyatron Amerika'da söker" dedi.

Sözlü sataşmalar sonrası tansiyon yükseldi.

2018'DE DE ETMİŞLERDİ

2018'de yaşananlar:

Survivor'da ödül oyunu sırasında Turabi ile Hakan arasında gerginlik yaşandı. Parkura geçerken Hakan'ın Cumali'ye söylediği 'Senin hafif görenlere aldırma devam et' sözlerini duyan Turabi, Gönüllüler takımı benchine gelerek Hakan'a "Strateji yapma arkadan konuşma" diye bağırdı. Turabi'yi takım arkadaşları uzaklaştırdı.

Aynı oyun sırasında Hakan ile Turabi arasında daha büyük bir gerginlik yaşandı. Turabi ve Hakan birbirlerinin üzerine yürürken, takım arkadaşları araya girdi. Tartışmayı ayırma sırasında ise Cumali'nin sert müdahalesi Ümit Karan, Turabi ve Nihat Doğan'ı kızdırdı.

Oyun sonrasındaki seremoni sırasında da Hakan ve Turabi atışması devam etti. Turabi Hakan için 'Takım arkadaşların senin nasıl biri olduğunu anlayacak' dedi. Hakan ise bugüne kadar kimseye ihanet etmediği söyleyerek, Turabi'yi kozlarını oyun parkurunda paylaşmaya çağırdı.