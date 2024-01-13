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Turabi evli mi, çocuğu var mı?

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Survivor All Star'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmadaki performansıyla adından sıklıkla söz ettiren Turabi'nin hayatı merak edildi. Peki, Turabi evli mi, çocuğu var mı?

İlk olarak 2014 yılında Survivor'a katılan Turabi'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Turabi evli mi, çocuğu var mı?

TURABİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Turabi Çamkıran (3 Temmuz 1987, Mersin), Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü.

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu.Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

Turabi Çamkıran'ın evli olup olmadığı insanları meraklandıran konulardan birisi haline gelmiştir. Turabi Çamkıran evli değildir.

Osman Demir
Osman Demir
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