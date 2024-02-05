Sevilen yarışma programı Survivor'da kimin elendiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde elenen yarışmacının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Turabi elendi mi? Survivor yarışmacısı Turabi elendi mi?

TURABİ ELENDİ Mİ?

Survivor'ın son bölümünde hangi yarışmacının elenip elenmediği seyirciler tarafından merak ediliyor. Özellikle, Turabi en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Son bölümde, Turabi yarışmaya devam ediyor.

SURVIVOR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor 26. Bölüm fragmanı yayınlandı. 26. Bölüm fragmanını izlemek için TV8 internet adresini ziyaret edebilirsiniz.