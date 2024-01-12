TURABİ AMERİKA FOTOĞRAFLARI! Turabi'nin eski fotoğrafları nelerdir?

Turabi Amerika fotoğrafları nelerdir? Sorusu, Survivor'da mücadele eden Turabi ve Ogeday arasındaki tartışma bir kez daha alevlenmesi ile birlikte gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te Ogeday ve Turabi arasındaki gerginlik bir kez daha alevlendi. Ogeday, Turabi'nin daha önce çektirdiği müstehcen pozları hatırlattı. Peki, Turabi Amerika fotoğrafları nelerdir? Turabi'nin eski fotoğrafları nelerdir?

TURABİ AMERİKA FOTOĞRAFLARI

Turabi'ye karşı sayı kazanan Ogeday, oyun sonrası yaptığı açıklamada "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldi" dedi. Ogeday'ın sözlerine sinirlenen Turabi ise öfke kustu. Daha sonra adada röportaj veren Turabi, yıllardır yaşadıklarını anlattı. Çocukluğunun elinden çalındığını söyleyerek Turabi, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Ben şimdiki durumumu Metehan'ın Çin ordusuyla karşı karşıya geldiği zamana benzetiyorum. Metehan, Çin ordusuyla karşı karşıya geldiği zaman etrafı gözetlemek için veziriyle birlikte bir tepeye çıkar ve görür ki Türk ordusu, Çin ordusu karşısında bir avuç karınca kadar. Veziri, Metehan'ın geri çekileceğini düşünerek ona 'Ne yapacağız efendim?' diye sorar. Metehan da 'Ben şimdi bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim' der. Ben şimdi bu kadar Survivor'ı nereye gömeceğim? Herkes tek tek bana saldırmaya başladı. Buraya gelmeden önce söylediğim gibi onlar değil, alayı gelse alay ederim. Hepsi öğrenmiş de önce tahrik edip, hakaret edip o da yetmeyince özel hayata giriyor."

Turabi Amerika fotoğrafları

Turabi Amerika fotoğrafları