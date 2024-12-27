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Bakırhan, Bahçeli ile tokalaştığı anı bu sözlerle anlattı: Çok kıymetliydi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile TBMM Genel Kurulu'nda tokalaştığı görüntüyle ilgili konuştu. Bakırhan, "Bahçeli'yi karşımda görünce şaşırdım. Bahçeli'nin söyledikleri çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanı uzun süre bu topa girmedi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 1 Ekim tarihinde TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Lideri Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması uzun süre siyaset gündemindeki yerini korumuştu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bu akşam katıldığı bir Youtube yayınında, tokalaşma anı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.

"SÖYLEDİKLERİ ÇOK KIYMETLİYDİ"

Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye siyasetini siz de biliyorsunuz, eleştiri adı altında hakaret. Bahçeli'yi karşımda görünce şaşırdım. Bahçeli'nin söyledikleri çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanı uzun süre bu topa girmedi.

Eş Genel Başkanın yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

"BAHÇELİ'YE İKİ KONUDA KATILIYORUM"

Devlet Bahçeli'ye iki konuda katılıyorum. Çözüm konusundaki muhatap hakkında doğru adres Öcalan'dır. İkincisi olarak da tecrit meselesinde ortaya koyduğu da doğrudur. Katılıyorum."

"ÖCALAN EN DOĞRU ADRESLERDEN BİRİ"

Öcalan'ın gücüne gelince, ne kadar gücü var diye bunu teraziye, tartıya koyabilecek bir şeyimiz yok. Ama ben 34 yıldır aktif siyasetin içerisinde bulunan birisi olarak söylüyorum: Öcalan'ın gücü çok üst safhadadır. Öcalan bu meselenin çözümünde bence en doğru adreslerden biridir.

"CHP, BUGÜNE KADAR ÇÖZÜMÜN TAM KARŞISINDAYDI"

Zemin eskiden böyle değildi. Bugüne kadar CHP, bu meselenin çözülmesinin tam karşısındaydı. MHP en sert muhalefeti yapıyordu. Türkiye'de zemin böyle değildi.

Bakırhan, Bahçeli ile tokalaştığı anı bu sözlerle anlattı: Çok kıymetliydi
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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