Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Tunceli'de karla kaplı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti.

Tunceli'nin karla kaplı sarp dağları ve derin vadileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşağın büyüleyici görüntülerine sahne oldu. Beyaz örtüyle kaplanan doğayı yüksek bir noktadan sessizce izleyen vaşak, bir süre çevreyi gözlemledikten sonra gözden kayboldu.

VAŞAĞIN GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

O anlar, bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğa tutkunları ve bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

