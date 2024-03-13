Tuğrul Ozan kimdir? CHP Aydın Karpuzlu Belediye Başkan Adayı Tuğrul Ozan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Karpuzlu Belediye Başkan adayı ise Tuğrul Ozan. Tuğrul Ozan kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TUĞRUL OZAN KİMDİR?

Tuğrul Ozan, 2 Ağustos 1967 tarihinde Çine Madran Yaylası'nda doğdu. İlk öğrenimini Dalama ve Söke Doğanbey ilkokullarında tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Aydın Efeler Lisesi'nde aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Tuğrul Ozan, CHP'nin Aydın Karpuzlu ilçesi Belediye Başkan adayıdır. Ayrıca asıl mesleği veteriner hekim olan Ozan, evli ve bir çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.