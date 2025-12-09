TÜBA Tarihinde Bir İlk: Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in 'Trabzon Mutfağı' Eseri Ödül Kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı eseriyle önemli bir başarıya imza attı. Şen'in çalışması, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Telif Eser (TESEP) Ödülleri kapsamında 'Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

437 Kişiyle Görüştü, 5 Bin 500 Kilometre Yol Yaptı

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olan ve uzun yıllar endüstriyel yemek sektöründe yöneticilik yapan Şen, akademik çalışmalarını Trabzon mutfak kültürü üzerine yoğunlaştırdı. Eseri hazırlamak için titiz bir saha çalışması yürüten Şen, 2 yılı aşkın sürede Trabzon'un 18 ilçesini gezdi. Toplamda 5 bin 500 kilometre yol kateden Şen, unutulmuş lezzetleri kayıt altına almak için 437 kişiyle birebir görüştü.

İki Ciltte Trabzon Gastronomisi

Eylül 2024'te yayımlanan eser iki ciltten oluşuyor:

Birinci Cilt (Kültürel Değerler): Trabzon'un tarihi, coğrafi özellikleri, tarımsal üretim, gıda muhafaza yöntemleri, pide-ekmek kültürü ve özel gün yemekleri yer alıyor.

İkinci Cilt (Geleneksel Lezzetler): Çorba, pilav, hamur işleri, tatlılar, ana yemekler ile yabani ot ve mantarlardan hazırlanan tarifler detaylandırılıyor.

Gastronomi Alanında Ödül Alan İlk Eser

Doç. Dr. Şen'in kitabı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TÜBA-TESEP ödülleri tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Eser, ödüllerin verilmeye başlandığı 2008 yılından bu yana gastronomi ve mutfak sanatları alanında ödüle layık görülen ilk çalışma oldu.

"Ayşe Teyzenin Dizinin Dibinde Oturdum"

Mesleği gereği gıdanın kimyasal yapısına hakim olduğunu ancak işin kültürel tarafına da ilgi duyduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, saha çalışması sürecini şu sözlerle anlattı:

"Kitap çalışmasını yaparken Giresun Üniversitesinde görevliydim. Ayşe teyzenin dizinin dibinde oturdum, lahana saran Fatma ablayla, tarla kazarak patates toplayan Ahmet amcayla vakit geçirdim. Fındık toplayan amcaların ve teyzelerin kültürel süreçlerini dinledim. Mutfak kültürü, toplumların geçmişteki kültürlerini yansıtan en önemli unsurdur."

Ödül Töreni Külliye'de

Trabzon mutfağını dünyaya tanıtma hedefini bir adım ileriye taşıyan Şen, ödülünü 23 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. Şen, çalışmasının bilimsel olarak onaylanmasından ve memleketine böyle bir eser bırakmaktan gurur duyduğunu ifade etti.