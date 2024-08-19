Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Truva filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Truva filmini izleyecek olanların merak ettiği Truva konusu nedir, Truva oyuncuları kimler ve Truva özeti gibi konuları inceliyoruz.

TRUVA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 13 Mayıs 2004 (Fransa)

Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar. Agamemnon'un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir. Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles (Aşil) dir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi, sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır.

Brad Pitt Aşil

Eric Bana Hektor

Orlando Bloom Paris

Diane Kruger Helen

Peter O'Toole Priam

Sean Bean Odysseus

Brian Cox Agamemnon

Brendan Gleeson Menelaus

Ken Bones Hippasus

Saffron Burrows Andromache

Rose Byrne Briseis

Julie Christie Thetis

James Cosmo Glaucus

Frankie Fitzgerald Aeneas

Julian Glover Triopas

Garrett Hedlund Patroclus

Tyler Mane Aias

Vincent Regan Eudorus

John Shrapnel Nestor

Nigel Terry Telephus

Adoni Maropis Philoctetes

Nathan Jones Boagrius

Shero Rauf Truvalı okçu

Ben Crompton Dublör