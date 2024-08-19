Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Truva filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Truva konusu, özeti ve Truva oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Truva filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Truva filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Truva filmini izleyecek olanların merak ettiği Truva konusu nedir, Truva oyuncuları kimler ve Truva özeti gibi konuları inceliyoruz.
TRUVA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 13 Mayıs 2004 (Fransa)
Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar. Agamemnon'un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir. Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles (Aşil) dir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi, sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır.TRUVA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Brad Pitt Aşil
Eric Bana Hektor
Orlando Bloom Paris
Diane Kruger Helen
Peter O'Toole Priam
Sean Bean Odysseus
Brian Cox Agamemnon
Brendan Gleeson Menelaus
Ken Bones Hippasus
Saffron Burrows Andromache
Rose Byrne Briseis
Julie Christie Thetis
James Cosmo Glaucus
Frankie Fitzgerald Aeneas
Julian Glover Triopas
Garrett Hedlund Patroclus
Tyler Mane Aias
Vincent Regan Eudorus
John Shrapnel Nestor
Nigel Terry Telephus
Adoni Maropis Philoctetes
Nathan Jones Boagrius
Shero Rauf Truvalı okçu
Ben Crompton Dublör