Trump'ın Fed başkan adayı Kevin Warsh, Senato'da ilk sınavına çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh, bugün Senato’da kritik bir sınava çıkıyor. Artan enflasyon ve Trump’ın faiz indirimi baskısı gölgesinde gerçekleşecek oturumda, piyasalar Warsh’ın Fed’in bağımsızlığını koruyup koruyamayacağını sorguluyor. Ayrıca Powell’ın görev sonrası konumu ve sürece dair siyasi tartışmalar da belirsizliği artırıyor.

  • Kevin Warsh, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde Fed Başkanlığı adaylığı için soruları yanıtlayacak.
  • Kevin Warsh, Fed'in siyasi bağımsızlığının hayati olduğunu ve enflasyonla mücadeleye öncelik vereceğini belirtti.
  • Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi 15 Mayıs'ta sona eriyor.

ABD’de Fed Başkanlığı için öne çıkan isimlerden biri olan ve Başkan Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılacak oturumda soruları yanıtlamaya hazırlanıyor. Ancak Warsh’ın devralabileceği görev, mevcut ekonomik ve siyasi koşullar nedeniyle beklediğinden daha zorlu bir tablo sunuyor.

ENFLASYON VE İRAN GERİLİMİ ETKİSİ

İran savaşıyla birlikte artan petrol fiyatları enflasyonu yeniden yukarı çekerken, bu durum Fed’in faiz indirimi planlarını zorlaştırıyor. Başkan Donald Trump’ın faiz indirimi yönündeki baskısına rağmen, Fed yetkililerinin büyük bölümü mevcut faiz oranlarının korunmasından yana görüş bildiriyor.

“FED BAĞIMSIZ OLMALI” MESAJI

Warsh, Senato’da yapacağı konuşma öncesi yayımlanan metinde, Fed’in siyasi bağımsızlığının “hayati” olduğunu vurguladı. Ancak seçilmiş yetkililerin faiz politikalarına ilişkin görüş bildirmesinin bu bağımsızlığı tehdit etmediğini ifade etti. Warsh ayrıca enflasyonla mücadeleye öncelik vereceğinin altını çizdi.

MAL VARLIĞI VE TRUMP ETKİSİ TARTIŞMASI

Warsh’ın 100 milyon doları aşan mal varlığı, Demokrat senatörlerin gündeminde yer alırken, Trump’ın faiz indirimi çağrıları nedeniyle adaylığının siyasi etkilerle şekillendiği eleştirileri de öne çıkıyor.

POWELL KRİZİ VE BELİRSİZ GEÇİŞ

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta sona eriyor. Ancak Powell’ın yönetim kurulunda kalma ihtimali, görev değişiminin alışılmadık şekilde gerçekleşmesine yol açabilir. Bu durumun piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceği değerlendiriliyor.

SÜREÇ BELİRSİZ

Warsh’ın adaylığına ilişkin oylamanın ne zaman yapılacağı belirsizliğini korurken, Adalet Bakanlığı’nın Powell ve Fed hakkında yürüttüğü soruşturma süreci de süreci etkiliyor.

