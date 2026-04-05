Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Trump, Tahran yönetiminin hızlı bir anlaşma yapmaması durumunda İran'da "Her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü belirtirken, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği süreyi uzattı. Trump, Türkiye saati ile çarşamba günü 03.00'e kadar süre tanıdığını açıkladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi 8 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 03.00'e uzattı.
  • Donald Trump, İran'la anlaşma yapılmaması durumunda ülkenin köprülerini ve elektrik santrallerini havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşündüğünü söyledi.
  • Donald Trump, İran'daki muhaliflere destek amacıyla silah gönderdiğini ve bu silahların Kürtler aracılığıyla ulaştırıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e telefonla yaptığı açıklamada, İran’la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.

“ANLAŞMA YAPMAZLARSA HER ŞEYİ HAVAYA UÇURMAYI VE PETROLÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

ABD'nin Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var; şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi. Anlaşma yapılmaması ihtimaline de değinen Trump, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

“İRANLI PROTESTOCULARA VE KÜRTLERE ÇOK SAYIDA SİLAH GÖNDERDİK”

Haberde, ABD Başkanı Trump’ın, İran’da sokağa çıkan 45 bin muhalifin İran yönetimi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği, bu muhaliflere destek amacıyla silah gönderdiğini, söz konusu silahların Kürtler aracılığıyla ulaştırıldığını ve Kürtlerin bu silahları hâlâ ellerinde tuttuklarını düşündüğünü söylediği kaydedildi.

NATO’YA: ONLAR KAĞITTAN KAPLAN; PUTİN'İN ONLARDAN HİÇ KORKUSU YOK

NATO’ya yönelik eleştirilene de bir yenisini daha ekleyen Trump, “Bu NATO için bir testti, onlara ihtiyacım yoktu ama onları test etmek istedim” dedi. Ardından müttefiklerini hedef alan Trump, "Onlar kağıttan kaplan. Kağıttan kaplan. Gemileri yok. Hiçbir şeyleri yok ve Putin'in onlardan hiç korkusu yok."

SÜREYİ UZATTI

Öte yandan kendisine ait sosyal medya platformundan da bir paylaşım yapan Trump, Tahran'a anlaşma için tanıdığı tarihi işaret ederek, tehdidini yeniledi. Trump, İran'a verdiği süreyi uzatarak, "Salı, Doğu Zaman Dilimine göre 20:00!" ifadelerini kullandı. Tump'ın verdiği saat, Türkiye saati ile 8 Nisan Çarşamba günü 03.00'e denk geliyor.

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıs9cqfp6q2p:

bu adam kendi bile artık konuştuklarının içinden çıkamaz hale geldi,yazık garibim ,İran bunun akli dengesini bozdu

Haber YorumlarıEngin Çalık:

;) çokta tınnn

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Korkudan uzatmıştır. Soğuk soğuk ter boşaltıyordur.

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

iran sana teslim olmaz

Haber Yorumlarıİsmet Kaya:

Anlaşılan İran Trump‘un psikolojisini bozmuş acil bir psikoloğa gitmesi gerekiyor sıkıştığında ne dediğini bilmiyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

