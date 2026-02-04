Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve geçici bütçeyi imzaladığı törenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"MASUM OLDUĞUM ORTAYA ÇIKTI"

Kendisinin Epstein konusunda masum olduğunu savunan Trump, "Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar." dedi.

"ARTIK ÜLKEYİ YÖNETMEYE GERİ DÖNMELİYİZ"

Trump, Epstein sürecini artık geride bırakıp ülke meselelerine odaklanmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat var. Ama size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Ama bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği."

HILLARY CLINTON İÇİN "ÇOK YAZIK" YORUMU

Epstein dosyaları kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Kongre'de ifade verecek olması konusundaki görüşü sorulan Trump, bu durumun "üzücü" olduğunu dile getirdi. Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu çok yazık, onu her zaman sevmişimdir. O çok yetenekli bir kadındı. Diğerlerinden daha iyi tartışıyordu. Bu durumunu görmek hoşuma gitmiyor." diye konuşarak, Demokratların Epstein konusunda büyük sorunları olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.