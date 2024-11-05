TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!

ABD'deki başkanlık seçim süreci bugün başladı. Seçim gününde adaylar arasındaki rekabetin nasıl şekillendiği ve hangi adayın öne çıktığına dair güncel bilgiler merak ediliyor. Anket sonuçları ve kamuoyu yoklamaları, adayların popülaritesini ve seçmenlerin eğilimlerini gösteren önemli veriler sunuyor. Peki, ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!

TRUMP MI ÖNDE?

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokratik aday Kamala Harris arasındaki mücadele dikkat çekiyor. Her iki aday da çeşitli mitingler ve kampanya etkinlikleri düzenleyerek destekçileriyle buluşmuştu.

ABD SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM NE?

Oy verme işlemleri ve seçim günü oy kullanma yöntemleri de seçimin sonucunu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Oy verme işlemleri, yerel saatle sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Seçim sonuçları ise, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.