TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var?

RT1 yayın akışı 5 Ocak Pazar günü için izleyicilere neler sunuyor? Güne erken saatlerde başlayan çocuk programlarının ardından, öğleden sonra kuşağında eğlenceli yarışmalar ve sevilen diziler yer alıyor. Akşam saatlerinde ise reyting rekorları kıran yapımlar seyircisiyle buluşuyor. TRT1'de bugün hangi programlar var? Bu sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler için detaylı bir liste hazırladık. Günün her saatine hitap eden yayın akışı, TRT1'in her yaş grubundan izleyiciye hitap eden geniş içerik çeşitliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Detaylar haberimizde...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Yedi Numara

06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kanatlarını Aç

15.15 Gönül Dağı

18.00 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.30 3'te3

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 3A (42° Doğu)

Frekans: 11096 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

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