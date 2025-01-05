TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var?
TRT1 yayın akışı 5 Ocak Pazar günü hangi dizi ve programlar var? İzleyicilerin merakla takip ettiği TRT1'in bugünkü yayın akışında, birbirinden farklı yapımlar ekranlara geliyor. Eğlenceden bilgiye, dizi kuşağından belgesellere kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyicileri bekliyor.
RT1 yayın akışı 5 Ocak Pazar günü için izleyicilere neler sunuyor? Güne erken saatlerde başlayan çocuk programlarının ardından, öğleden sonra kuşağında eğlenceli yarışmalar ve sevilen diziler yer alıyor. Akşam saatlerinde ise reyting rekorları kıran yapımlar seyircisiyle buluşuyor. TRT1'de bugün hangi programlar var? Bu sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler için detaylı bir liste hazırladık. Günün her saatine hitap eden yayın akışı, TRT1'in her yaş grubundan izleyiciye hitap eden geniş içerik çeşitliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Detaylar haberimizde...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Yedi Numara
06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.00 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kanatlarını Aç
15.15 Gönül Dağı
18.00 Şehrime Hoş Geldiniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.30 3'te3
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 3A (42° Doğu)
Frekans: 11096 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 30000
FEC: 5/6