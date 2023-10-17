TRT SAVAŞ MUHABİRİ ELİF AKKUŞ KİMDİR? Muhabir Elif Akkuş kimdir, neden tutuklandı, gözaltına alındı, serbest bırakıldı mı?

TRT'de 25 sene çalıştıktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan gazeteci Elif Akkuş, dün akşam Ankara'da gözaltına alındı. Peki ama TRT Savaş muhabiri Elif Akkuş kimdir? Muhabir Elif Akkuş kimdir, neden tutuklandı, gözaltına alındı, serbest bırakıldı mı?

Elif Akkuş 1996 yılında TRT'de çalışmaya başladı. Başta Irak, Suriye ve Libya olmak üzere birçok kriz ve savaş bölgesinde gelişmeleri takip eden Akkuş, 2023 yılının mayıs ayında gerekçe gösterilmeden 3 aylığına görevden uzaklaştırılmıştı. Peki ama TRT Savaş muhabiri Elif Akkuş kimdir? Muhabir Elif Akkuş kimdir, neden tutuklandı, gözaltına alındı, serbest bırakıldı mı?

TRT SAVAŞ MUHABİRİ ELİF AKKUŞ KİMDİR?

Elif Akkuş, 1996 yılında TRT'de görevine başladı ve özellikle Irak, Suriye, ve Libya gibi kriz ve savaş bölgelerindeki gelişmeleri takip etti. Ancak, 2023 yılının mayıs ayında hiçbir gerekçe sunulmadan 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin görevden alınmasına ilişkin yapılan bildirimde herhangi bir gerekçenin belirtilmediğini vurguladı. Ersöz, bu hukuka aykırı uygulamaya karşı başkent Ankara'nın 25. İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını duyurdu. Temmuz ayı geldiğinde ise Akkuş'un görev süresi sona erdi, ancak TRT binasına girişine izin verilmedi.

MUHABİR ELİF AKKUŞ KİMDİR, NEDEN TUTUKLANDI, GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI MI?

Savaş muhabiri Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş'un dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

Ersöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul'daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara'da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının 'hukuki' hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Akkuş'un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim."