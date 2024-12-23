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TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu

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TRT ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Teşkilat'ta MİT görevlileri, ABD heyetine 'sarı torba' hediye etti. Kısa sürede viral olan o sahne için "Güzel hareket" şeklinde yorumlar yapıldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde terör örgütüne silah yardımında bulunan ABD'ye dikkat çeken bir göndermede bulunuldu.

"DOSTLARINIZA VERİN, ONLAR ANLAR"

ABD ve MİT yetkililerinin görüştüğü toplantıda Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey diplomat olarak görev yapan Neslihan Erdemsoy (Aybüke Pusat), masadan öfkeyle kalkarak ABD heyetine "sarı torba" hediye etti. O anlarda Erdemsoy'un "Sizin için küçük bir hediyemiz var. Lazım olacak. Dostlarınıza verin, onlar anlar" demesi dikkat çekti.

TRT'nin iddialı dizisinde ABD heyetine verilen hediye damga vurdu

"GÜZEL HAREKET" YORUMLARI YAPILDI

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran sahne için "Güzel hareket" şeklinde yorumlar yapıldı.

TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Televizyon
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