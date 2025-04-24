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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı
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TRT 1'in büyük ilgi gören ve iki sezondur ekranlarda yer alan tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için final kararı alındı. Dizi, 26 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan 58. bölümüyle ekranlara veda edecek.

2025 yayın döneminde birçok dizi erken final yaparak ekran macerasını noktalarken, bu listeye bir yenisi daha eklendi. İnci Taneleri, Deha ve Siyah Kalp dizilerinin ardından TRT 1'in önemli projelerinden biri olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi de yolun sonuna geldi.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve tarihi anlatımıyla dikkat çeken dizi, izleyicileriyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Yapımın final yapacağı haberi, televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Reyting mücadelesi ve azalan reklam gelirleri, birçok yapım gibi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisini de etkiledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tarihi olayları dramatik kurguyla harmanlayan dizi, özellikle Kudüs'ün fethine giden süreci anlatmasıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkmıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Televizyon
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

5 para etmeyen kanalın uydurmasyon yalanlarla dolu dizisi.. iyi oldu kapandı.

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Artık bu tarih dizilerininde boku çıktı kimse izlemiyorki artık

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıSERVO 35:

Bi arkadaş var yeminle kurtuluş usman, teşkilat, Kudüs fethi, gönül dağı başka izlediği hiç bişey yok ne yabancı film dizi ne başka yerli dizi nasıl bir hayat bakışı anlamadım hiç bir yerli yapım izlemiyorum amatör geliyor zevk renk eyvallah ama arkadaşta nasıl kafa var tahmin edilmesi zor değil lütfen yorumlarda objektif tarafsız olun yayınlayın

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıSnr:

Aman aman Ne ilgi ne ilgi.tv izleyen kaldimiki dijital platformlarda kalite kokan diziler filmler belgeseller varken

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

o zaman Kudüs fethi tamamlanacak Final bölümünde. Güzel Dizi. Karategin kankam güldür bizi... Şu Kraliçeyi ganimet olarak getir bize :))

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Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

TRT kim izliyorki uyduruk hikaye yi dizi yapmiş makarnacı bekliyor.

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Haber YorumlarıYarasamemed:

Bı Kudüs fethedilmedi ki tabi final yapar

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Siyonizmin zorunamı gitmişki bu diziyide bititdirdi Yönetmene paramı teklif ettiler acaba merakkonusu

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Haber Yorumlarıengin hazlipinar:

Diziyi baslarda izliyirdum. Sonra baktimki hep ayni sey tekrar ediyor. Ormanda birileri pusuya dusuyor. Hemen ardindan pusuya dusenlerin arkadaslari yetisiyor. Ciuv ciuv ciuv oklar geliyor kurtuluyorlar. Oyuncular bile bikmistir bu sahneyi cekmekten.

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Haber YorumlarıAdsız biri:

TRT nin sevilen dizisiymis . Ulan sevilseydi final yapmazdı zaten. Saçma sapan bağrışmalı ucuz dövüş sahneli bi dizinin daha klâsik bitişi sadece

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