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Trippier kimdir, mevkiisi ne? Kieran Trippier kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Kieran John Trippier (d. 19 Eylül 1990), Newcastle United takımında defans pozisyonunda görev yapan İngiliz millî futbolcudur. Trippier kimdir, mevkiisi ne? Kieran Trippier kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

rippier kariyerine Manchester City alt yapısında başladı ancak A takıma yükselmeyi başaramadı ve Championship kulübü Barnsley'de iki kez kiralık olarak forma giydi. Trippier kimdir, mevkiisi ne?

TRİPPİER KİMDİR?

Doğum: 19 Eylül 1990 (33 yıl yaşında), Bury, Birleşik Krallık

Kieran John Trippier (d. 19 Eylül 1990), Newcastle United takımında defans pozisyonunda görev yapan İngiliz millî futbolcudur.

Trippier kariyerine Manchester City alt yapısında başladı ancak A takıma yükselmeyi başaramadı ve Championship kulübü Barnsley'de iki kez kiralık olarak forma giydi. 2011'de, Ocak 2012'de açıklanmayan bir ücret karşılığında kalıcı olarak bir sezonluk kiralık sözleşmeyle Championship kulübü Barnsley'e imza attı. 2012-13 ve 2013-14'te üst üste iki sezon Championship PFA Yılın Takımı'na seçildi. 2014'te Barnsley ile Premier League'e yükselmeyi garantiledi ve takım ile Championship'te ikinci oldu. Bir yıl sonra, 3,5 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci olan kadronun bir parçası olduğu Kuzey Londra'daki dört yılın ardından Trippier, İspanyol ekibi Atlético Madrid'e katıldı ve burada takımın 2020-21 La Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

Trippier ayrıca 2009 Avrupa U19 Şampiyonası ve 2009 FIFA U20 Dünya Kupası'nda yer alarak 18 yaş altı ile 21 yaş altı arasındaki tüm seviyelerde İngiltere'yi temsil etti. Haziran 2017'de A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı ve yarı finalde doğrudan serbest vuruştan gol attığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynadı. Ayrıca İngiltere'nin UEFA Euro 2020, 2022 FIFA Dünya Kupası ve UEFA Euro 2024 kadrolarında yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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