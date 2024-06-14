Trendyol Go bayramda çalışıyor mu? Trendyol Go Kurban Bayramı'nda açık mı, sipariş veriliyor mu?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'da sona erecek. Trendyol Go bayramda çalışıyor mu? Trendyol Go Kurban Bayramı'nda açık mı, sipariş veriliyor mu? merak ediyor. Bayram günlerinde Trendyol Go'dan sipariş verilebilir mi? Detaylar haberimizdedir…

TRENDYOL GO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Go uygulamasının Kurban Bayramı tarihlerinde de hizmet vermesi tahmin ediliyor. Konuya ilgili resmi bir duyuru yapıldığı takdirde, haberimizde yer alacaktır.