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Trendyol Go bayramda çalışıyor mu? Trendyol Go Kurban Bayramı'nda açık mı, sipariş veriliyor mu?

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, "Trendyol Go bayramda çalışıyor mu?" sorusu gündeme geliyor. Trendyol Go Kurban Bayramı'nda açık mı, sipariş veriliyor mu? ve arefe günü Trendyol Go dağıtım yapacak mı merak ediliyor. Peki, Trendyol Go Kurban Bayramı'nda açık mı?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'da sona erecek. Trendyol Go bayramda çalışıyor mu? Trendyol Go Kurban Bayramı'nda açık mı, sipariş veriliyor mu? merak ediyor. Bayram günlerinde Trendyol Go'dan sipariş verilebilir mi? Detaylar haberimizdedir…

TRENDYOL GO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Go uygulamasının Kurban Bayramı tarihlerinde de hizmet vermesi tahmin ediliyor. Konuya ilgili resmi bir duyuru yapıldığı takdirde, haberimizde yer alacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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