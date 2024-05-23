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Trafik kazası tespit tutanağı nasıl doldurulur? Kaza raporu E-devlet sorgula! Kaza Tespit Tutanağı nedir, nasıl yazılır?

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Kaza Tespit Tutanağı E-devlet sorgulama ekranı ve trafik kazası tespit tutanağı nasıl doldurulur araştırılıyor. Türkiye'de trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanakları, e-Devlet platformu üzerinden dijital olarak gerçekleştirilebilecek. Peki, Trafik kazası tespit tutanağı nasıl doldurulur? Kaza raporu E-devlet sorgula! Kaza Tespit Tutanağı nedir, nasıl yazılır?

Trafik kazaları, her yıl binlerce insanın yaşamını yitirmesine veya yaralanmasına yol açarken, bu kazalar sonrası yapılan işlemler de önemli bir yer tutuyor. Artık bu süreç E-devlet üzerinden kaza tespit tutanağını daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleşecektir. Trafik kazası tespit tutanağı nasıl doldurulur? Kaza raporu E-devlet sorgula! Kaza Tespit Tutanağı nedir, nasıl yazılır? Detaylar haberimizdedir…

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

Kaza tespit tutanağı, iki ya da daha fazla aracın karıştığı trafik kazalarında, polis çağrılmaksızın tarafların kendi aralarında anlaşarak düzenlediği ve kazanın detaylarını resmi olarak belgelendiren bir formdur. Bu tutanak, kazanın meydana geldiği andan itibaren hasarın boyutu, kazaya karışan araçların durumu ve kaza anındaki trafik koşulları gibi kritik bilgileri içerir.

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

  • E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın
  • "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin
  • Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin
  • Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın
  • Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin
  • Sigorta bilgilerini girin
  • Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak

Sisteme girilen tutanak bilgileri ise doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) aktarılması söz konusu. Bilgilendirme sistemi sayesinde sigorta şirketleri kazadan direkt olarak haberdar olabilecek ve hasar tespiti ile tazminat ödemeleri kısa sürede gerçekleşecek. Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmet sayesinde e-Devlet üzerinde rapor düzenleyerek takibi online yapılabilecek.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL YAZILIR?

Kaza tespit tutanağı, trafik kazası sonrasında tarafların kazanın detaylarını resmi olarak belgelendirdiği önemli bir belgedir.

  • Kaza Yeri ve Zamanı
  • Tanıklar
  • Araç Bilgileri
  • Sürücü Bilgileri
  • Trafik Sigortası Poliçe Bilgileri
  • Kaza Tutanağındaki Kutucuklar
  • Hasarın İşaretlenmesi
  • Hasar Detayları
  • Sürücü Görüşleri
  • Fotoğraf

TRAFİK KAZASI TESPİT RAPORU SORGULAMAM EKRANI

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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